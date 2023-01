Jeremy Renner uspešno prestal operacijo, a ostaja na intenzivnem oddelku

V izjavi je dodal, da se zvezdnikova družina zahvaljuje zdravnikom za takojšnjo oskrbo. "Jeremyjeva družina bi rada izrazila svojo hvaležnost neverjetnim zdravnikom in medicinskim sestram, ki skrbijo zanj, gasilski in reševalni službi Truckee Meadows, šerifu okrožja Washoe, županji mesta Reno Hillary Schieve ter družinama Carano in Murdock. Hvala tudi vsem njegovim oboževalcem za podporo," je dodal tiskovni predstavnik.

51-letnik je v nesreči utrpel poškodbo prsnega koša in noge. Nesrečni dogodek se je zgodil na igralčevem posestvu v Renu v Nevadi. Prvi dan novega leta je zapadlo veliko snega, ki ga je Renner želel splužiti, kot že večkrat v tem zimskem času, a mu je snežni plug nesrečno zapeljal čez nogo. Po poročanju očividcev je začel močno krvaveti, v bolnišnico pa so go prepeljali s helikopterjem. Do prihoda reševalcev so mu pomagali sosedje, ki so skušali ustaviti krvavitev. "Izgubil je veliko krvi," je povedal eden od sodelujočih. Podrobnosti nesreče oblasti še preiskujejo, do sedaj je znano le, da je bil igralec edini udeležen v nesreči.