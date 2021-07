Jerry O’Connell prevzel voditeljsko mesto Sharon Osbourne

Igralec Jerry O’Connell je postal nov sovoditelj oddaje The Talk in s tem prevzel stolček angleške voditeljice Sharon Osbourne, ki se je pred nekaj meseci znašla v medijskem vrtincu zaradi podpore voditelju Piersu Morganu. Osbournova je bila zaradi tega obtožena rasizma, dolg jezik pa jo je stal službe. O’Connell je z novo službo postal prvi moški voditelj priljubljene pogovorne oddaje.

Pred nekaj meseci smo poročali, da se je sedaj že nekdanja voditeljica oddaje The Talk, Sharon Osbourne, znašla pod plazom kritik zaradi javne podpore novinarju in voditelju Piersu Morganu v sporu z Meghan in Harryjem in bila zaradi tega obtožena rasizma. Kljub opravičilu so znano voditeljico sedaj zamenjali z igralcem Jerryjem O’Connellom.

icon-expand Sharon Osbourne in Jerry O’Connell FOTO: Instagram

"Vse ste me tako zelo lepo sprejele," je igralec dejal novim sodelavkam, ko je prišel na oder po naznanitvi, da je postal novi voditelj. "Pred meseci sem k vam prišel kot gost in od prvega trenutka ste bile vse zelo prijazne in zabavne." Jerry, ki je z novo službo postal prvi moški sovoditelj oddaje, je preostalim voditeljicam prinesel velike šopke cvetja in obljubil, da se bodo skupaj zelo zabavali. Dobre želje ob začetku nove službe sta mu zaželeli tudi producentki šova, Heather Gray in Kristin Matthews, ki sta v izjavi za javnost dejali: "Navdušeni sva nad njegovim humorjem, odprtostjo in smislom za vodenje. Kot uspešen igralec ter zvest mož in oče bo zagotovo prinesel zanimive poglede k pogovoru."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Velike spremembe pri šovu so posledice dogodkov, ki so se odvili aprila letos, ko so sovoditeljice komentirale odmeven intervju mladega kraljevskega para, Meghan in Harryja, z voditeljico Oprah. Dotaknile so se odzivov ostalih medijev, med katerimi je prevladoval komentator Pierse Morgan. Obtožbe o rasizmu so se pojavile po tem, ko se je med Sharon Osbourne in Sheryl Underwood vnela burna debata o tem, da je Sharon zagovarjala svojega dolgoletnega prijatelja Piersa Morgana v objavi na Twitterju: "Pierse, jaz sem s tabo. Ljudje pozabljajo, da si za svoje mnenje plačan in da govoriš svojo resnico."

Pierse, ki je bil po intervjuju mladega kraljevskega para eden glavnih kritikov, je med drugim dejal, da "Meghan ne bi verjel niti, če bi mu brala vremensko napoved", ter da "obstaja velika verjetnost, da je Meghan lagala o duševnih stiskah v času bivanja na dvoru". Mnogi so njegove besede označili za rasistične, posledično pa je bila za rasistko označena tudi Sharon, ki je dolgoletnega prijatelja branila."Počutim se, kot da me bodo postavili na električni stol, ker imam prijatelja, za katerega so rekli, da je rasist. Ali to posledično pomeni, da sem rasistka tudi jaz?" je takrat v svoji pogovorni oddaji čustveno reagirala na vprašanje o Piersu sovoditeljice Underwoodove.

icon-expand