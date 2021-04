Jerry Seinfeld po premoru znova na odru: Počutil sem se kot doma

''Občinstvo je bilo krasno, vmes sem čutil: A lahko to počnem še zmeraj? Sprašuješ se, če se še spomniš, kako to početi. Ni tako, kot da ne bi eno leto igral tenisa,'' je še dejal. Povedal je, da je občinstvo naravnost ''eksplodiralo'', takoj ko se je povzpel na oder kluba komedije: ''Počutil sem se kot doma!''

Seinfeld je povedal, da newyorški klub obožuje in da so nastopi v Velikem jabolku večni užitek. Dodal je, da ni načrtoval teh občutkov, čustva so namreč presenetila tudi njega, vendar je bilo to posledica navdušenja, da se na odre vrača po več kot letu dni. 66-letnik je dejal tudi, da so nastopi pred občinstvom zanj kot zelo močno zdravilo, ki ga trenutno potrebuje: ''Komedija je več kot samo zanimiva in zabavna. Ima to moč, da spremeni tvoje razpoloženje. Je ena redkih stvari, ki ti da to sposobnost, da se počutiš drugače in ti omogoči svojevrstno olajšanje.''