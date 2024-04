Jerry Seinfeld za pomanjkanje komedije krivi politiko in levo oblast

Jerry Seinfeld meni, da nekatere njegove šale v njegovi slavni seriji Seinfeld , danes ne bi bile dobro sprejete. Zvezdnik je bil odkrit o tem, kako je trenutno politično ozračje ustavilo ustvarjalni proces številnih komikov na televiziji. Igralec je za The New Yorker povedal, da ne verjame, da bi bil sposoben zbijati iste šale, ki jih je leta v znani seriji, tudi danes.

"Nič zares ne vpliva na komedijo. Ljudje jo vedno potrebujejo. Tako močno jo potrebujejo, a je ne dobijo," je dejal Seinfeld in pojasnil, da bi večina ljudi ob koncu dneva rada gledala komedijo na televiziji. "Pričakovali ste, da boste lahko zvečer na televiziji gledali nekaj smešnega. Uganite kaj, kje se predvaja kaj smešnega? To je rezultat skrajne levice in politično korektnega balasta ter ljudi, ki jih toliko skrbi, da bodo užalili druge ljudi. "

Seinfeld je dejal, da se je javnost zdaj zgrnila k standup stripom, "ker nas nihče ne nadzoruje," in dodal: "Občinstvo je naša policija. Vemo, kdaj smo skrenili s poti. Vemo takoj in se temu takoj prilagodimo. Toda ko napišete scenarij in gre v roke štirim ali petim različnim rokam, odborom, skupinam – 'Tukaj je naša misel o tej šali.' No, to je konec vaše komedije."