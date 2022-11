Jerry Springer o svoji kontroverzni oddaji: Uničil sem kulturo!

Legendarni televizijski voditelj Jerry Springer sebe ne dojema kot 'očeta resničnostne televizije', temveč mu je žal, da je uničil kulturo. Springer je pred kratkim v intervjuju z Davidom Yontefom spregovoril o začetkih svoje kariere in zapuščini, ki jo je pustila njegova pogovorna oddaja.

Jerry Springer obžaluje vodenje kontroverzne televizijske oddaje, ki je bila na sporedu skoraj 30 let in je dočakala več kot 4000 epizod. Oddaja, katere naslov je bil Šov Jerryja Springerja in je bila na sporedu tudi na slovenski televiziji, je vključevala goste, ki so razpravljali o svojih težavah, odnosih in družinskem življenju, debata pa je pogosto postala burna in je vključevala veliko kletvic.

icon-expand Jerry Springer FOTO: Profimedia

"Sem samo nekdo, ki je imel srečo. Ko sem odraščal, nisem nikoli razmišljal o tem, da bi se podal v svet zabavništva. Začel sem kot odvetnik in sem delal za Bobbyja Kennedyja. Izhajam iz politike in prava," je pojasnil 78-letnik, ki je bil med letoma 1977 in 1978 župan Cincinnatija. Potem so mu ponudili službo v podružnici medijske hiše NBC v njegovem mestu.

"To je bil korak naprej. Iz politike greš v novinarstvo in nato postaneš voditelj," je o svoji poklicni poti povedal nekdanji voditelj. "Podjetje, ki je imelo v lasti televizijsko hišo, je predvajalo pogovorne oddaje. Voditelj Phil Donahue se je upokojil, zato me je izvršni direktor nekega dne povabil na kosilo, kjer mi je povedal, da bom postal voditelj novega šova. Začel sem torej kot vsak uslužbenec, oddaja pa je postala uspešnica," je še pripovedoval.

