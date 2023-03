Jeseni v Birminghamu na ogled muzikal o Franku Sinatri

V angleškem Birminghamu bodo septembra začeli uprizarjati muzikal o življenju ameriškega pevca Franka Sinatre. Svetovna premiera bo 23. septembra. Pevec, ki je umrl leta 1998, je bil najbolj znan po skladbah, kot so Come Fly with Me, My Way in New York, New York. Muzikal je v spomin na preminulega očeta pripravila njegova hči Tina, z njim pa želi na novo osvetliti življenje vrhunskega glasbenika.

Z muzikalom bodo obeležili 70-letnico, odkar je Frank Sinatra obiskal mesto Birmingham, kjer je nastopil leta 1953 v okviru turneje po Združenem kraljestvu. Pevčeva hči Tina Sinatra verjame, da bo muzikal na novo osvetlil življenje njenega očeta. "Zelo sem ponosna na našo novo glasbeno produkcijo in še posebej me veseli, da vam bomo dali pogled na očeta, ki ga še niste videli," je po pisanju britanskega BBC povedala v izjavi. icon-expand Frank Sinatra FOTO: AP Besedilo za muzikal je napisal ameriški avtor Joe DiPietro, ki je znan po muzikalih Memphis in What's New Pussycat?. "Ko sem odraščal, sta v babičini kuhinji viseli dve sliki, sliki papeža in Franka Sinatre. Poslušati zgodbe Tine Sinatra o njenem očetu, ki jih nihče drug ne pozna, in jih prenesti na oder, mislim, da bo to omogočilo nepričakovan in vznemirljiv nov muzikal," je o vplivu enega najbolj znanih glasbenikov povedal DiPietro. icon-expand Tina Sinatra FOTO: Profimedia Za produkcijo se je združil z režiserko Kathleen Marshall, prav tako nagrajeno z nagrado tony, ki je med drugim režirala muzikala The Pajama Game in Anything Goes na glasbo Cola Porterja. Kot je povedala režiserka, si želijo s predstavo ustvariti gledališki večer, ki bo enako stilski, prefinjen in eleganten kot Sinatra, z veličastno glasbo iz ameriške pesmarice. PREBERI ŠE Hči Franka Sinatre pripravlja muzikal o očetovi glasbi Muzikal bo prikazal, kako je Sinatra postal legenda. Njegovo izhodišče bo silvestrovo leta 1942, ko je bil kot 27-letnik tik pred tem, da stopi na oder newyorškega gledališča Paramount, da bi izvedel nastop, ki bo pomemben za njegovo kariero. Ko se njegova kariera začne vzpenjati, se Sinatra trudi najti ravnovesje med življenjem s svojo ženo Nancy in zahtevami ter skušnjavami, da bi bil najbolj priljubljen pevec v ZDA. Po razmerju s filmsko zvezdnico Avo Gardner se je prodaja Sinatrinih plošč ustavila, mediji pa so se obrnili proti njemu, kar je po besedah producentov muzikala od Sinatre zahtevalo največji povratek v zgodovini zabavne industrije. PREBERI ŠE Muzikal o Michaelu Jacksonu na Broadway privabil številne zvezdnike Predstava, ki bo v Birminghamu na sporedu do 28. oktobra, bo prvi uradni muzikal o življenju in delu Sinatre. Ustvarjalna ekipa, ki stoji za njim, upa, da bo ponovil uspeh drugih produkcij, ki temeljijo na življenju in karierah slavnih glasbenikov. Med njimi so med najbolj priljubljenimi muzikali Thriller - Live o Michaelu Jacksonu, Beautiful o Carolu Kingu in Tina o Tini Turner.