Jesse Metcalfe ni več samski: zaljubljen v 14 let mlajšo manekenko

"Colin je zabavna in lepa. Jesse se je zelo hitro ujel z njo in s Corin postal resen. Meni, da je čudovita in zadnje čase sta bila nerazdružljiva," je povedal vir. In še dodal, da se slavni igralec sploh ne more naveličati svoje nove ljubezni, potem ko sta bila skupaj v samoizolaciji tako v Los Angelesu kot Kanadi.

"Počutita se, kot da sta skupaj že od nekdaj, čeprav je minilo le nekaj mesecev. On je nor nanjo."

Jesse se je januarja razšel z dolgoletno zaročenko Caro Santana, istega dne pa so ga opazili, da se je z dvema ženskama držal za roke. Cara in Jesse sta se nato v aprilu dobila na prijateljskem kosilu.