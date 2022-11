Jesse Tyler Ferguson s soprogom dobil drugega otroka

Igralec Jesse Tyler Ferguson je znova postal očka. Zvezdnik serije Sodobna družina je s soprogom Justinom Mikito pozdravil sina, ki ga je poimenoval Sullivan Louis Ferguson-Mikita. "Žal mi je, da sem nocoj odsoten pri predstavi Take Me Out, a hitela sva pozdraviti najnovejšega družinskega člana," je na Instagram zapisal igralec in ob tem delil prisrčno družinsko fotografijo iz bolnice.