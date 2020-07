Jesse Tyler Ferguson se je z možem razveselil sina

Le nekaj tednov po koncu snemanja enajst sezon dolgi seriji Sodobna družina (Modern Family) se je igralec Jesse Tyler Fergusonznašel v novi vlogi. Z možem Justinom Mikito, s katerim sta poročena od leta 2013, sta postala starša.

"Jesse in Justin sta 7. julija dočakala svojo štručko, ki sta jo poimenovala Beckett Mercer Ferguson-Mikita.Novopečena starša sta presrečna in vznemirjena, ker so postali družina." je igralčev tiskovni predstavnik potrdil za revijo People.

Da z možem pričakujeta otroka, je igralec razkril že januarja med gostovanjem v oddaji The Late Late Show With James Corden, v kateri je bil gost tudi igralecCharlie Hunnam.Med pogovorom je dejal:"V bistvu, to je nekaj, kar še nihče ne ve in me zanima, če bi lahko ostalo le med nami tremi in vami. Julija z možem pričakujeva dojenčka!"

Jesse Tyler Ferguson in Justin Mikita sta se zaročila leta 2012, leto kasneje pa sta se poročila. 44-letni igralec je o želji, da bi postal očka spregovoril že novembra 2017. Za tuje medije je takrat povedal, da se z Justinom zelo veselita, da bosta nekoč postala starša. In zdaj se jima je želja tudi izpolnila.