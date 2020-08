Jesse Tyler Ferguson uživa v novi očetovski vlogi

Jesse Tyler Ferguson in Justinom Mikito , ki sta poročena od leta 2013, sta julija postala starša. Kot kaže, se je 44-letni simpatični igralec odlično vživel v očetovsko vlogo. Justin je na Instagramu objavil fotografijo, kako njegov partner v naročju pestuje njun zaklad. Verjetno, če sodimo po otroški steklenički, je dobre tri tedne stari Beckett po hranjenju ravno zaspal v naročju, Justin pa je z objavo dal vedeti, da sta večino časa zaposlena s previjanjem in hranjenem otroka.

Da z možem pričakujeta otroka, je igralec razkril že januarja med gostovanjem v oddaji The Late Late Show With James Corden, v kateri je bil gost tudi igralec Charlie Hunnam. Med pogovorom je dejal:"V bistvu, to je nekaj, kar še nihče ne ve in me zanima, če bi lahko ostalo le med nami tremi in vami. Julija z možem pričakujeva dojenčka!"

Jesse Tyler Ferguson in Justin Mikita sta se zaročila leta 2012, leto kasneje pa sta se poročila. 44-letni igralec je o želji, da bi postal očka spregovoril že novembra 2017 in zdaj več kot očitno uživa v uresničeni želji.