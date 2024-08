Jesse Tyler Ferguson: Zaradi serije so ljudje sprejeli mojo spolno usmerjenost

Jesse Tyler Ferguson pripisuje eni svojih najljubših televizijskih vlog pomembno vlogo tudi v svojem zasebnem življenju. V nedavni epizodi njegovega podkasta Dinner's on Me se je 48-letni igralec spomnil, kako se mu je življenje spremenilo, ko se je leta 2009 pridružil igralski zasedbi Sodobne družine . Ferguson je v pogovoru z gostjo Nicole Byer dejal, da je bil to trenutek, ko so ljudje nanj začeli gledati drugače in sprejeli njegovo spolno usmerjenost.

"Ko sem bil pred to vlogo v Las Vegasu, sem prejel kar nekaj zbadljivk na račun moje spolne usmerjenosti," je pojasnil in razložil:"Ni bilo nič nasilnega, je pa negativno energijo name stresal par, ki se je počutil neprijetno v družbi mene in mojega takratnega fanta." Čez nekaj let pa ga je tam pričakala drugačna energija."Ko sem bil tam leta pozneje, po snemanju Moderne družine, se spomnim, da sem sprva čutil enako negativno energijo, ko pa so ugotovili, da sem igralec serije, so se do mene začeli lepše obnašati," je nadaljeval.

Nato je pojasnil, da je bil prvotni odziv ljudi nastrojen, a ko so spoznali, da je priljubljena zvezda, so mu prizanesli. "Bila je neka čudna supermoč, počutil sem se, da me ta vloga ščiti," je povedal Ferguson. "Nekako mi je dala ta oklep in imel sem to zaščito, da sem tudi v živo lik, ki ga imajo ljudje radi. Bilo je res čudno." Igralec je poudaril, da še vedno obstajajo območja v državi, kjer se pripadniki LGBTQ+ skupnosti ne počutijo varno in so deležni nasilja – verbalnega in fizičnega.