Jesse Williams o goli fotografiji: S tem se ne obremenjujem

Nedavno je po spletu zaokrožila gola fotografija zvezdnika Talentov v belem, ki jo je nekdo posnel med gledališko predstavo. Gledališče je takoj strogo obsodilo dejanje in dejalo, da bodo v prihodnje poskrbeli za še večjo zaščito njihovih igralcev, saj je fotografiranje brez dovoljenja strogo kršenje pravil. Sedaj se je na neprijetno situacijo odzval tudi Jesse Williams, ki pravi, da ga celotna stvar ni preveč prizadela, saj mora ne glede na okoliščine kot igralec opraviti svoje delo.

icon-expand Jesse Williams se ne obremenjuje s tem, da je njegova razgaljena fotografije zaokrožila po spletu. FOTO: Profimedia

"Zaradi tega nisem prizadet. Naša služba je, da gremo vsako večer na oder, ne glede na vse. S tem se ne obremenjujem, ne delam si skrbi," je za Associated Press dejal igralec Jesse Williams, po tem, ko je pred nekaj dnevi po spletu zaokrožila njegova gola fotografija, ki jo je na skrivaj posnel obiskovalec broadwayske predstave Take Me Out. Dodal je, da je zelo vesel podpore igralske skupnosti, ki je javno obsodilo dejanje. "Čudovito je videti skupnost, ki to zavrača in da jasno vedeti, kakšna so naša stališča. Menim, da je privolitev pomembna, zato imejmo to vsi vedno v mislih."

"Gledališče je sveti kraj in tega nekateri ne razumejo. Vsi ne spoštujejo in ne upoštevajo tega, kot bi morali, ali bi si mi to želeli," je povedal igralec, najbolj znan po vlogi Jacksona Averyja v seriji Talenti v belem. Pojasnil je še, da se gledališče kot skupnost trenutno še prilagaja na tehnologijo, ki se iz dneva v dan spreminja, zato bo treba postopoma uvajati spremembe, medtem pa je normalno, da bo prišlo do zapletov.