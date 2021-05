Jesse Williams po 12 letih zapušča serijo Talenti v belem

Oboževalci so za Williamsov odhod iz bolnišnice Grey Sloan Memorial izvedeli v četrtkovi epizodi z naslovom Look Up Child,v kateri je gostovala nekdanja članica igralske zasedbe, Sarah Drew, ki je igrala Jacksonovo bivšo ženo. V njej se je Williamsov lik Jackson Avery odločil, da se iz seattelske bolnišnice preseli v Boston, kjer bo prevzel družinsko dobrodelno fundacijo, ki prispeva k razvoju medicine.

Producentka Talentov v belem Krista Vernoff je za tuje medije potrdila, da se Williams poslavlja od snemanja priljubljene drame: "Jesse Williams je izjemen umetnik in aktivist. Spremljanje njegovega razvoja na televizijskih zaslonih in v zasebnem življenju v zadnjih 11 letih je bilo resnično darilo. Jesse v svoje delo prinaša veliko svojega srca, skrbi in inteligence. Jesseja bomo zelo pogrešali, tako kot bomo pogrešali tudi Jacksona Averyja, ki ga je toliko let igral popolno."

Izjavo za javnost je ob novici, ki je presenetila številne gledalce, podal tudi Jesse Williams, ki se je zahvalil ustvarjalki serije Shondi Rhimes, televizijski mreži in svojim soigralcem, še posebej glavni igralki Ellen Pompeo. Povedal je, da bo za vedno hvaležen za priložnosti, ki mu jih je omogočila serija: "Kot igralec, režiser in človek sem imel neizmerno srečo, da sem se lahko učil od mnogih. Zahvaljujem se našim čudovitim oboževalcem, ki v naše deljene svetove prinašajo toliko energije in hvaležnosti. Izkušnje in vzdržljivost pri ustvarjanju skoraj 300 ur vodilne svetovne televizije so darilo, ki ga bom za vedno nosil s sabo. Neizmerno sem ponosen na naše delo, naš vpliv in dejstvo, da grem naprej s toliko znanja, priložnosti, zavezniki in dragimi prijatelji."

Talenti v belem so najdlje trajajoča zdravniška drama, ki je bila kadarkoli predvajana na televiziji. Žal pa prav dolžina serije pripomore k temu, da se vedno več igralcev redne zasedbe odloči, da serijo zapusti. Jesse Williams je namreč le še eden izmed mnogih igralcev, ki se je odločil prenehati s snemanjem. Lani je serijo zapustil igralec Justin Chambers (Alex Karev), pred tem pa še Sandra Oh (Cristina Yang), Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Eric Dane (Mark Sloan) in drugi priljubljeni igralci, ki so upodabljali priljubljene zdravnike.