Jessica Alba in Cash Warren sta se po 17 letih zakona razšla.

Po poročanju ameriškega portala TMZ sta se igralka Jessica Alba in filmski producent Cash Warren po 17 letih zakona razšla. Starša 16-letne Honor, 13-letne Haven in sedemletnega Hayesa naj bi se po besedah neimenovanega vira kmalu tudi uradno ločila. Igralka in producent, ki sta praznike praznovala skupaj, se na poročanja o razhodu še nista odzvala. Jessica Alba in Cash Warren sta se spoznala leta 2004 na prizorišču filma Fantastični štirje, večno zvestobo pa sta si obljubila štiri leta kasneje, leta 2008.

Lani poleti sta z javnostjo delila skrivnost za uspešen zakon in poudarila, da je ključno to, da si morata partnerja vzeti čas drug za drugega, ne glede na to, kako divje urnike imata."Dnevi hitro minevajo, a pomembno se je zavedati, da je to naša prednostna naloga, in izkoristiti skupne trenutke, da se vidimo, smejemo in se resnično povežemo ter ta čas nismo na telefonih," je reviji People povedala igralka."Ob vzponih in padcih si rečeva, da sva tudi v najhujši situaciji skupaj. Vprašava se, če bi nama bilo bolje, če ne bi bila skupaj, in odgovor je vedno, da ne. Sva prijatelja," je še poudarila.