Jessica Alba: Kar naenkrat sem postala mama petih 'otrok'

Družina karizmatične igralke Jessice Alba se je razveselila dveh novih družinskih članic. Novico je obelodanila kar igralka sama, in sicer na Instagramu, kjer ima skoraj 20 milijonov sledilcev. "Kar naenkrat sem postala mama petih 'otrok' (smeh). Spoznajte naši novi mladički Dolly in Lucy," je z besedami zaželela dobrodošlico dvema psičkama, ki slišita na ime Dolly in Lucy. Kot je v objavi še razkrila, je Dolly okrajšava za ime Dolores, Lucy pa za Lucille. Ob tem je delila tudi nekaj novih fotografij, na katerih se vidi, da psički neizmerno uživata v novem domu, nad novima hišnima ljubljenčkoma pa so seveda najbolj navdušeni najmlajši člani družine.

icon-expand Jessica Alba je sporočila, da se je družinica povečala za dve članici. FOTO: AP

Na prvi fotografiji, ki jo je igralka objavila, so se 40-letni zvezdnici pridružili njen 43-letni mož Cash Warren, 13-letna hči Honor in 10-letna Haven ter štiriletni sin Hayes. Cash in Haven, ki sta bila oba oblečena v roza puloverja, sta v naročju držala mladički, medtem ko je Alba v naročju imela Hayesa. Na drugi fotografiji vidimo Jessico in Haven, ki pozirata, medtem ko v rokah držita Dolly in Lucy. Slavna igralka je na posnetku ljubeče strmela v svojo hčer, ki se je nežno nasmehnila v objektiv, medtem ko je držala eno od mladičk in jo božala po ušesih. Nominiranka za nagrado zlati globus je v objavo vključila tudi ljubko fotografijo mladičk, ki sta z mokrimi tacami plezali na leseno teraso. Na zadnji fotografiji pa lahko vidimo, kako Haven ob sončnem zahodu opazuje psički, ki se pred njo igrata na travi.

