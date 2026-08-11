Jessica Alba letošnje poletje namenila počitku in zabavi

Jessica Alba si je to poletje vzela ogromno časa za počitek. Zaljubljena zvezdnica, ki je že prejšnji mesec z 12 let mlajšim izbrancem Dannyjem Ramirezom dopustovala v sončni Toskani, se tudi v avgustu ne pusti motiti delovnim obveznostim. Priljubljena igralka je na družbeno omrežje delila galerijo fotografij, na katerih je zbrala nekaj najlepših utrinkov tega meseca.
45-letnica je minule dni uživala na plaži, se sproščala v družbi svojega izbranca, dragocene trenutke preživljala z družino in prijatelji ter si vzela čas tudi za igranje golfa.
Zvezdnica je v začetku lanskega leta oznanila, da se je po skoraj dveh desetletjih razmerja razšla s svojim možem Cashem Warrenom, s katerim sta se med zakonom razveselila rojstva treh otrok. Nekaj mesecev pozneje pa je potrdila zvezo z igralskim kolegom Ramirezom, s katerim po mnenju njunih oboževalcev veljata za enega bolj prikupnih parov estradniške smetane.
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