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Tuja scena

Jessica Alba letošnje poletje namenila počitku in zabavi

Los Angeles, 11. 08. 2026 16.10 pred 18 urami 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Jessica Alba

Igralka Jessica Alba si je po težki ločitvi od Casha Warrena vzela čas za popoln odklop. V družbi novega partnerja Dannyja Ramireza in svoje družine uživa v dolgem poletnem oddihu, polnem smeha, zabave, športnih aktivnosti ter sprostitve v naravi.

Jessica Alba si je to poletje vzela ogromno časa za počitek. Zaljubljena zvezdnica, ki je že prejšnji mesec z 12 let mlajšim izbrancem Dannyjem Ramirezom dopustovala v sončni Toskani, se tudi v avgustu ne pusti motiti delovnim obveznostim. Priljubljena igralka je na družbeno omrežje delila galerijo fotografij, na katerih je zbrala nekaj najlepših utrinkov tega meseca.

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45-letnica je minule dni uživala na plaži, se sproščala v družbi svojega izbranca, dragocene trenutke preživljala z družino in prijatelji ter si vzela čas tudi za igranje golfa.

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Zvezdnica je v začetku lanskega leta oznanila, da se je po skoraj dveh desetletjih razmerja razšla s svojim možem Cashem Warrenom, s katerim sta se med zakonom razveselila rojstva treh otrok. Nekaj mesecev pozneje pa je potrdila zvezo z igralskim kolegom Ramirezom, s katerim po mnenju njunih oboževalcev veljata za enega bolj prikupnih parov estradniške smetane.

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KOMENTARJI4

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GJ19
11. 08. 2026 20.09
To ne bo dolgo trajalo
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 19.08
hvalaaaa za infoooo,sedaj lahko mirni jemo,spimo,počivamo če ne bi objavili takih novic ne bi preživeli hvalaaaa in to najlepšaaaaa
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+3
4 1
QueenKong
11. 08. 2026 19.01
ravno to izredno novico smo nestrpno in zelo dolgo čakali !
Odgovori
+2
3 1
lakala28
11. 08. 2026 17.44
Kakšno naključje: le malo časa po ločitvi že z novim na dopustu. Ja, en imajo srečo, da tako hitro najdejo novega partnerja.
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+2
2 0
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