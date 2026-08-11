Jessica Alba letošnje poletje namenila počitku in zabavi

Jessica Alba si je to poletje vzela ogromno časa za počitek. Zaljubljena zvezdnica, ki je že prejšnji mesec z 12 let mlajšim izbrancem Dannyjem Ramirezom dopustovala v sončni Toskani, se tudi v avgustu ne pusti motiti delovnim obveznostim. Priljubljena igralka je na družbeno omrežje delila galerijo fotografij, na katerih je zbrala nekaj najlepših utrinkov tega meseca.

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45-letnica je minule dni uživala na plaži, se sproščala v družbi svojega izbranca, dragocene trenutke preživljala z družino in prijatelji ter si vzela čas tudi za igranje golfa.