Jessica Alba mora nekdanjemu možu Cashu Warrenu izplačati več kot pol milijona evrov. Znesek je določilo sodišče, zvezdnici pa nato filmskemu producentu ne bo treba več plačevati nobenih dodatnih stroškov, povezanih z njenim podjetjem. Nekdanja zakonca sta sicer že dosegla ločitveno poravnavo februarja, ko je Warren prejel 2,7 milijona evrov, kar mu je Alba nakazala v dveh delih, je prvi poročal TMZ .

Kot je še poročal ameriški tabloid, nekdanja zakonca nista imela sklenjene predporočne pogodbe, čeprav sta imela vsak svoje podjetje. Igralka in filmski producent imata skupaj tri otroke, po ločitvi pa imata deljeno skrbništvo. Preden sta decembra 2024 sporočila, da sta se razšla, sta bila poročena 17 let.

Da se ločujeta, je zvezdnica potrdila januarja, ko je v izjavi na družbenem omrežju zapisala: "Ponosna sem, kako sem v 20 letih najine zveze zrasla kot oseba, sedaj pa je čas, da vsak posebej začneva novo poglavje osebne rasti in razvoja." Dodala je, da se razhajata v prijateljskem duhu in še vedno ostajata družina, prioriteta pa so njuni trije otroci.

Mesec dni pozneje je na sodišču zaprosila za ločitev in kot razlog navedla nepremostljive razlike. Zvezdnica je kmalu za tem potrdila zvezo z igralcem Dannyjem Ramirezom, s katerim jo povezujejo od julija 2025.