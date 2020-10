Jessica Alba na snemanje serije Beverly Hills 90210 nima lepih spominov

"Na snemalnem setu mi ni bilo dovoljeno vzpostaviti očesnega kontakta s komerkoli iz igralske ekipe, kar je bilo izredno čudno, saj smo morali skupaj sodelovati v določenih scenah," je Alba povedala v nedavnem intervjuju. Spominja se točnih navodil: "Bilo je tako nenavadno, zabičali so mi, da ne smem v oči pogledati nikomur iz ekipe, v kolikor pa tega ne bi upoštevala, bi me vrgli s snemanja."

Igralka ni razkrila, kdo ji je navodila predal, so pa bila natančna in zato se jih spominja še danes, čeprav je od takrat minilo kar nekaj časa. Pojavila se je namreč v osmi sezoni izredno priljubljene televizijske nadaljevanke, ki je gledalce razveseljevala kar desetletje. Na seznamu slavnih oseb, ki so se vsaj za trenutek pojavile v seriji, pa so tudi Hilary Swank, Vivica A. Fox in Eva Longoria.