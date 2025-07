Jessica Alba nadaljuje družinsko tradicijo: Tudi po ločitvi na Wimbledonu

Tokrat na Wimbledonu pozornosti ni ukradla igralka Jessica Alba, temveč njena 17-letna hči Honor Warren. Mati in hči sta si ogledali moška in ženska dvoboja, zvezdnica pa je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov dneva ob zelenici. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili oboževalci, ki so prepričani, da je 17-letnica izrezana podoba matere.