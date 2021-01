Jessica Alba o hčerinem spoznanju, da je njena mati slavna igralka

Jessica Alba je mati treh otrok, 12-letne Honor, devetletne Haven in triletnega Hayesa. V pogovoru zEllen Degeneresjo je voditeljica vprašala, ali se njeni otroci že zavedajo, da imajo slavno mater. "Spomnim se, ko je bila Honor v prvem razredu osnovne šole. Neki dan je prišla domov in me vprašala, zakaj ji nisem povedala, da sem slavna," se spominja hollywoodska igralka. "Nisem razumela njenega vprašanja, ker sem ji večkrat pojasnila, da sem lastnica podjetja. Vedela je, da delam v The Honest Company."