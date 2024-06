Jessica Alba o receptu za uspešen zakon: Morate si vzeti čas

Jessica Alba pozna recept za uspešen zakon. Sama je namreč poročena že 16 let, z možem Cashom Warrenom pa sta še vedno zelo srečna skupaj. "Zakon je nekaj, za kar se morate resnično odločiti," je sprva poudarila v ekskluzivnem intervjuju za revijo People , nato pa razkrila, kaj je tisto, kar je po njenem mnenju ključ do uspeha.

"Morate si vzeti čas drug za drugega," je dejala in dodala, da ni pomembno, kako nore urnike imata partnerja, saj se moraš le pravilno organizirati. "Dnevi hitro minevajo, a pomembno se je zavedati, da je to naša prednostna naloga in izkoristiti skupne trenutke, da se vidimo, smejemo in se resnično povežemo ter ta čas nismo na telefonih," je poudarila.

Igralki je med drugim pomembno tudi, da se z možem podpirata pri vsakodnevnih izzivih. "Ob vzponih in padcih si rečeva, da sva tudi v najhujši situaciji skupaj. Vprašava se, če bi nama bilo boljše, če ne bi bila skupaj in odgovor je vedno, da ne. Sva prijatelja," je še dodala mamica treh otrok. V zakonu s podjetnikom so se ji namreč rodili 16-letna Honor, 12-letna Haven in 6-letni Hayes. 43-letnica in 45-letnik zato velik pomen dajeta tudi preživljanju časa s svojimi otroki.