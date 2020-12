Jessica Alba je prepričana, da je imela ikonično pričesko pred Rachel Green

"Mojo pričesko je takrat ustvaril Chris McMillan. Imela sem komaj 12 ali 13 let. Spoznala sem ga na avdiciji za glasbeni videospot Mille Jovovich, kjer sem želela igrati njeno mlajšo različico,"se spominja 39-letnica. Preden so jo sprejeli za vlogo, so ji priporočali obisk frizerskega salona. McMillan ji je ustregel in jo s pričesko razveselil: "Chris me je odlično postrigel in ko sem prišla domov, sem bila nad stopničasto pričesko navdušena. Res mi je bilo neverjetno všeč."

Nad spremembo pa niso bili vsi navdušeni. Močno je nasprotoval njen oče: "Imaš pripor. Nisem ti dal dovoljenja, da se ostrižeš."Igralka se ob tem spominja, da si je izmislila izgovore. Tudi to, da naj bi imela mamino dovoljenje. Ob tem je še večkrat poudarila, da je morala spremeniti svojo pričesko zaradi sodelovanja pri glasbenem videospotu.

"Chris McMillan je nato zaslovel s to pričesko, ker jo je imela Jennifer Aniston za svojo vlogo Rachel Green. Jaz sem bila ena prvih, ki se je lahko pohvalila s takšno pričesko. Zato sem imela veliko dela s fotografiranjem za različne frizerske kataloge,"se še spominja Jessica.

Svetovno znani frizer in stilist še danes sodeluje z 51-letno Jennifer, pred kratkim sta sodelovala pri ustvarjanju serije The Morning Show. Zvezdnica ga v intervjujih večkrat omeni in ob tem pravi, da vedno naredi iz njenih las čudež: "Včasih se vprašam, ali je Chris tajni zdravilec las in ne frizer. Zaradi njega se njegove stranke vedno počutijo odlično."