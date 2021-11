Jessica Alba objavila video s fotografiranja: kamera ujela tudi nezadovoljen obraz

40-letna igralka in ustanoviteljica podjetja Honest Company Jessica Alba je na Instagramu delila zabaven videoposnetek, ki prikazuje trenutke iz zakulisja prazničnega fotografiranja njene družine. Jessica, njen mož Cash Warren in njuni trije otroci, 13-letna Honor in 10-letna Haven ter 3-letni Hayes, so pred fotografski objektiv stopili oblečeni v ujemajoče sivo pižame z vzorcem.