Jessica Alba očeta spravila v jok: kupila mu je hišo, v kateri je odraščal

Jessica Alba je še vedno močno navezana na svojega očeta in mamo, zato se je odločila, da jima pokloni prav posebno darilo. Odločitev, ki jo je poimenovala 'projekt mojih sanj', je sprejela pred tremi leti, ko je kupila prav posebno hišo – hišo, v kateri je odraščal njen oče. Njena starša za njeno potezo nista vedela, zato so ju ob novici, da je hiša sedaj njuna, premagale solze, igralka pa je čustven video delila tudi na svojih družbenih omrežjih.

Jessica Alba ni pozabila, kaj vse sta starša naredila zanjo, da lahko danes živi svoje sanje. Prav zato se je odločila, da jima bo poskusila vsaj malo vrniti za njuno ljubezen in jima kupila hišo. A ne kar neko hišo, temveč hišo, v kateri je odraščal njen oče.

Njena starša za njeno potezo, za katero se je odločila že pred tremi leti, nista vedela. Ob vstopu v svojo novo hišo so ju premagale solze. Čustven video je priljubljena igralka delila tudi na svojem Instagram profilu. "Pred skoraj tremi leti sem začela s projektom svojih sanj. Presenetila sem svoje starše in jima kupila hišo. To ni katera koli hiša – bilo je še posebej sentimentalno, saj je to hiša mojega dedka, v kateri je moj oče odraščal," je zapisala ob videu, v katerem je mogoče videti, kako iskreno vesela sta bila njena starša.

43-letnica je v nadaljevanju razložila, da je omenjena hiša za njeno družino res pomembna. "Po smrti mojega dedka so moji starši nameravali prodati hišo, da bi plačali babičine zdravstvene račune. Babica potrebuje nego 24 ur na dan. Sama sem se pretvarjala, da jim bom pomagala obnoviti hišo pred prodajo, v resnici pa sem jo nameravala ves čas kupiti zanju," je zaupala v objavi in dodala, da je za renovacijo poskrbela s pomočjo družinskega prijatelja.

Zvezdnica je celoten projekt izpeljala tajno, da njena starša nista niti malo posumila, kaj se dogaja. Presenečeni in presrečni obrazi Marka in Catherine so tudi njuno hčerko močno ganili. "Zdaj je hiša, v kateri si odraščal, tvoja, oče," je dejala v posnetku, njen oče pa je ob tem dejal, da bo nanjo ponosen tudi dedek. "Vem, da bi bil res ponosen na mojo punčko," je dodal.

