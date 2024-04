Jessica Alba odstopa z mesta kreativne direktorice svojega podjetja

Jessica Alba , ki je zaslovela v televizijski seriji Jamesa Camerona Temni angel , pa tudi v filmih, kot sta Mesto greha in Fantastični štirje , je odstopila z mesta glavne kreativne direktorice podjetja Honest Company , podjetja za osebno nego, ki ga je ustanovila. Zvezdnica bo obdržala sedež v upravnem odboru podjetja, vendar je dejala, da se bo zdaj osredotočila na nove izzive. Igralka je podjetje ustanovila leta 2012, potem ko je utrpela alergijske reakcije na detergente za pranje otroškega perila.

"Honest je bil zame resnično delo ljubezni – tisto, ki mi je pokazalo, kaj je mogoče, če v posel vneseš namen," je dejala Alba v svoji izjavi. Podjetje je prejšnji mesec poročalo, da so se trenutni prihodki povečali za 10 odstotkov na 84 milijonov evrov, kar je posledica rasti spletne prodaje, obsega in cen. V celotnem letu so se prihodki povečali za 10 odstotkov na 322 milijonov evrov, kar je preseglo pričakovanja podjetja.

Igralka in podjetnica je o svoji odločitvi spregovorila tudi na družbenem omrežju. Delila je več fotografij in opisala svojo izkušnjo ustanovitve in vodenja podjetja kot "vožnjo življenja".