Jessica Alba potrdila, da sta se z možem razšla: Novo poglavje osebne rasti

Jessica Alba , zvezdnica filmov Fantastični štirje , Cukrček in V nevarni modrini , je potrdila, da se je po 17 letih razšla z možem Cashem Warrenom . Teden dni za tem, ko so se pojavile govorice, da sta se zakonca odločila, da gresta vsak svojo pot, je 43-letnica na družbenem omrežju objavila zapis, s katerim je potrdila, da so te resnične.

"Že nekaj let sem na poti samo prepoznavanja in spremembe-tako kot posameznica in kot Casheva partnerka. Ponosna sem na to, kako sva v času 20 let, odkar sva par, zrasla, sedaj pa je čas, da zaživiva novo poglavje rasti in razvoja kot posameznika. Še naprej se bova spoštovala, ljubila in bila prijazna drug do drugega, saj ostajava družina. Najini otroci so prioriteta, v tem času pa prosiva za zasebnost," je na družbenem omrežju zapisala zvezdnica. Warren se na razhod javno ni odzval.