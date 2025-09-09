Jessica Alba potrdila zvezo z 12 let mlajšim igralcem

Igralko Jessico Alba so pred meseci prvič opazili v družbi 12 let mlajšega igralskega kolege Dannyja Ramireza, kmalu pa so se pojavile govorice, da je sveže ločena zvezdnica ponovno zaljubljena. Par so nato vse pogosteje opažali v družbi drug drugega, zvezo pa sta potrdila nedavno, ko sta si skupaj ogledala moški finale odprtega prvenstva ZDA v tenisu.

Jessica Alba je velika ljubiteljica tenisa. Zvezdnica, ki se redno udeležuje velikih turnirjev, ni izpustila niti odprtega prvenstva ZDA, kjer si je moški finale ogledala v družbi 12 let mlajšega Dannyja Ramireza in svojega očeta Marka. 44-letnico so v objektive ujeli, ko je svoje roke položila v naročje 32-letnika, on pa jo je z desno roko objel.

Par je bil dobro razpoložen in se je veliko smejal, družbo pa jima je na sedežu ob igralki delal tudi njen oče. Mark in Jessica sta pred začetkom dvoboja med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom, kjer je slavil slednji, skupaj pozirala fotografom. Zvezdnica je za to priložnost oblekla belo bluzo in ujemajoče se krilo, videz pa dopolnila z usnjeno jakno rjave barve, belih čevljih s peto in rjavo torbico, lase pa je spela. Mark je nosil bele hlače, črtasto srajco in jopič temno modre barve.

Govorice, da se Alba sestaja z Ramirezom, so se prvič pojavile maja, ko so ju ujeli med poljubljanjem v Londonu. "Danny je kul, prijazen fant in zelo je zaljubljen vanjo," je takrat povedal vir blizu novega para.