Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Jessica Alba potrdila zvezo z 12 let mlajšim igralcem

New York, 09. 09. 2025 08.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Igralko Jessico Alba so pred meseci prvič opazili v družbi 12 let mlajšega igralskega kolege Dannyja Ramireza, kmalu pa so se pojavile govorice, da je sveže ločena zvezdnica ponovno zaljubljena. Par so nato vse pogosteje opažali v družbi drug drugega, zvezo pa sta potrdila nedavno, ko sta si skupaj ogledala moški finale odprtega prvenstva ZDA v tenisu.

Jessica Alba je velika ljubiteljica tenisa. Zvezdnica, ki se redno udeležuje velikih turnirjev, ni izpustila niti odprtega prvenstva ZDA, kjer si je moški finale ogledala v družbi 12 let mlajšega Dannyja Ramireza in svojega očeta Marka. 44-letnico so v objektive ujeli, ko je svoje roke položila v naročje 32-letnika, on pa jo je z desno roko objel.

Par je bil dobro razpoložen in se je veliko smejal, družbo pa jima je na sedežu ob igralki delal tudi njen oče. Mark in Jessica sta pred začetkom dvoboja med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom, kjer je slavil slednji, skupaj pozirala fotografom. Zvezdnica je za to priložnost oblekla belo bluzo in ujemajoče se krilo, videz pa dopolnila z usnjeno jakno rjave barve, belih čevljih s peto in rjavo torbico, lase pa je spela. Mark je nosil bele hlače, črtasto srajco in jopič temno modre barve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govorice, da se Alba sestaja z Ramirezom, so se prvič pojavile maja, ko so ju ujeli med poljubljanjem v Londonu. "Danny je kul, prijazen fant in zelo je zaljubljen vanjo," je takrat povedal vir blizu novega para.

Preberi še Strastni poljubi: sveže samska Jessica Alba v objemu drugega

Zvezdnica je januarja potrdila, da se po skoraj 17 letih z možem Cashem Warrenom ločujeta. Nekdanja zakonca imata skupaj tri otroke.

jessica alba danny ramirez odprto prvenstvo zda tenis mark alba par igralec
Naslednji članek

Ivanka Trump in Gisele Bündchen v ujemajočih bikinkah skupaj na jahti

SORODNI ČLANKI

Po Jessici Alba z 21 let mlajšo novo ljubezen našel tudi Cash Warren?

Jessica Alba nadaljuje družinsko tradicijo: Tudi po ločitvi na Wimbledonu

Samska Jessica Alba uživala v družbi prijateljev

Jessica Alba v bran vesoljski odpravi: Tolikšno jezo bi morali usmeriti proti Trumpu

Za Luko Dončića navijal sin Jessice Albe, naš košarkar všečkal njeno objavo

Brez poročnega prstana: Jessica Alba prvič po razhodu na rdeči preprogi

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
palinko74
09. 09. 2025 09.16
kje je golob
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
09. 09. 2025 09.13
+1
Podlež je izkoristil dejstvo, da je potrebovala ramo za jokanje.
ODGOVORI
1 0
UzivatiJeTreba
09. 09. 2025 09.52
Kapo dol, vsi so želeli, ampak samo on je uspel :)
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
09. 09. 2025 08.59
-1
jezna alba
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215