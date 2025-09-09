Jessica Alba potrdila zvezo z 12 let mlajšim igralcem

Jessica Alba je velika ljubiteljica tenisa. Zvezdnica, ki se redno udeležuje velikih turnirjev, ni izpustila niti odprtega prvenstva ZDA, kjer si je moški finale ogledala v družbi 12 let mlajšega Dannyja Ramireza in svojega očeta Marka. 44-letnico so v objektive ujeli, ko je svoje roke položila v naročje 32-letnika, on pa jo je z desno roko objel.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Par je bil dobro razpoložen in se je veliko smejal, družbo pa jima je na sedežu ob igralki delal tudi njen oče. Mark in Jessica sta pred začetkom dvoboja med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom, kjer je slavil slednji, skupaj pozirala fotografom. Zvezdnica je za to priložnost oblekla belo bluzo in ujemajoče se krilo, videz pa dopolnila z usnjeno jakno rjave barve, belih čevljih s peto in rjavo torbico, lase pa je spela. Mark je nosil bele hlače, črtasto srajco in jopič temno modre barve.
Govorice, da se Alba sestaja z Ramirezom, so se prvič pojavile maja, ko so ju ujeli med poljubljanjem v Londonu. "Danny je kul, prijazen fant in zelo je zaljubljen vanjo," je takrat povedal vir blizu novega para.
Zvezdnica je januarja potrdila, da se po skoraj 17 letih z možem Cashem Warrenom ločujeta. Nekdanja zakonca imata skupaj tri otroke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.