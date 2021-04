Jessica Alba praznuje 40 let

Igralka in ustanoviteljica kozmetične linije Jessica Alba je dopolnila okroglih 40 let in dogodek ovekovečila s prisrčno fotografijo svoje družine, s katero je ta dan tudi preživela. "To so štirideseta," je zapisala pod fotografijo in video, v katerem je z oboževalci delila, kako je rojstni dan praznovala.

Jessica Alba je skupaj z možem Cashem in hčerkami Honor, Hayes in Haven upihnila 40. svečko na rojstnodnevni torti. Velik mejnik je zaradi pandemije preživela v ožjem družinskem krogu z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov, kar pa ne pomeni, da se ob tem ni zabavala. "To so štirideseta," je zapisala pod videoposnetek, ki ga je s sledilci delila na Instagramu.

Zvezdnica je poleg videoposnetka s sledilci delila tudi intimno družinsko fotografijo in jo naslovila: "Moje srce je polno upanja in vse, kar naredim, je za vas."

Igralka se je namreč po rojstvu prve hčerke odločila za vlogo matere: "Ni me skrbelo, da me nihče ne bi želel zaposliti, saj sem takrat bila na vrhuncu svoje kariere. Enostavno me igranje ni več tako zanimalo. Z rojstvom hčerke sem postala nekaj več," je ameriški reviji zaupala igralka, ki sedaj vodi lastno podjetje z naravno kozmetiko.