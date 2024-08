Jessica Alba priznava: Še vedno sem jaz tista, ki spakiram za vse tri otroke

OGLAS

Jessica Alba je nedavno spregovorila o svojih družinskih počitnicah z vsemi tremi otroki. Igralka ima skupaj s svojim možem Cashom Warrenom 16-letno hčerko Honor, 14-letno Haven ter šestletnega sina Hayesa."Ja, jaz sem tista, ki pakira. In vsakič znova si rečem, da tega ne bom nikoli več naredila. Mož pa mi pravi, da mi ni treba tega početi, saj so dovolj stari. Vendar nikoli ne spakirajo pravih stvari. In tako smo obtičali. Lani smo šli na počitnice in moj sin sploh ni imel spodnjega perila, nobenih hlačk in nogavic. Ni jih bilo. Spraševala sem se, kam so šle vse stvari in kako lahko vse kar izgine," se je pošalila mama treh otrok.

Jessica Alba priznava: Še vedno pakiram za svoje otroke. FOTO: Profimedia icon-expand

Da bi bila stvar učinkovitejša, se je zvezdnica odločila uporabiti vrečke za vakuumsko pakiranje, da bi ustvarila več prostora. "Rekla sem jim, da lahko vzamejo največ dve vrečki. Gremo v tri različne kraje, torej imamo tri različna podnebja. Zato moramo v te dve vrečki spraviti vse. Žal je bila to grozna ideja, ker so na koncu vse obleke čisto zgubane in moji otroci so videti najbolj neurejeni na svetu. Kamorkoli gremo imajo čisto zmečkana oblačila. In potem moraš vse spakirati nazaj, izsesati zrak iz vrečke in stisniti vse stvari. S tem je veliko dela," je potožila.

V začetku tega meseca je igralka na Instagramu delila objavo s fotografijami in videoposnetki iz njihovega družinskega oddiha na Mikonosu v Grčiji, ki je vključevala vrsto čudovitih trenutkov z Warrenom in njunimi tremi otroki.

