Jessica Alba v bran vesoljski odpravi: Tolikšno jezo bi morali usmeriti proti Trumpu

Jessica Alba je ena redkih zvezdnic, ki se je postavila na stran ženske odprave, ki je poletela v vesolje. Igralka je branila svojo prijateljico Lauren Sanchez in ostale članice skupine, ki so se zaradi 11-minutnega izleta morale soočiti s številnimi kritikami. Podpisala in na družbenem omrežju delila je daljši zapis sovoditeljice oddaje View Ane Navarro , v katerem sta opozorili, da se svet sooča z bolj pomembnimi temami.

"Opazila sem neskončno veliko kritik petih žensk, ki so poletele v vesolje, in res ne vidim, kako to vpliva na naša življenja," je zapis začela 53-letna Navarrova in nadaljevala: "Želim si, da bi ljudje enako energijo in jezo usmerili proti predsedniku Trumpu in njegovi zlorabi moči. To vpliva na naša življenja tako v ZDA kot po svetu." Alba je njenemu zapisu v svoji objavi dodala le besedo 'tole' in emoji prsta, ki usmerja pogled navzdol.