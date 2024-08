Jessica Alba z družino uživala na Mikonosu: 'Teden v raju'

Poletje je v polnem teku in v vročih sončnih dneh ter morskih radostih uživajo tudi zvezdniki. Ena od njih, ki si je z družino privoščila počitnice v Grčiji, je tudi Jessica Alba. Zvezdnica je delila utrinke njihovega družinskega potovanja, ki so ga delno preživeli tudi na luksuzni jahti, obenem pa je svojim sledilcem razkrila tudi nekaj dobrih grških restavracij, kjer si je slavna družina privoščila nekaj kulinaričnih užitkov.

Rajska Grčija vsako leto privablja številne obiskovalce in med njimi je letos tudi Jessica Alba z družino. Priljubljena zvezdnica si je z možem Cashom Warrenom in hčerkama Honor in Haven ter sinom Hayesom namreč privoščila oddih na otoku Mikonos.

Utrinke iz njihovega družinskega potovanja je igralka združila v simpatičnem videu, ki ga je delila na družbenih omrežjih. "Hvaležna za neverjeten teden v raju," je zapisala ob videu, iz katerega je razvidno, da je družina uživala tako na luksuzni jahti in v morskih radostih kot tudi v grških kulinaričnih specialitetah.

43-letna podjetnica je s svojimi sledilci delila tudi nekaj idej, kje si lahko privoščijo dobro kosilo ob obisku grškega otoka. "Na otoku je toliko okusnih restavracij z najboljšim vzdušjem, hrano in razgledi," je med drugim zapisala ter naštela nekaj restavracij.

Poleg predlogov za kulinarične užitke je s sledilci delila tudi nekaj idej za nastanitve in aktivnosti. Kot je razkrila, je sama za družino najela luksuzno vilo. "Ne samo da je bila hiša osupljiva, ampak sta bila Zack in Anna naravnost neverjetna – naredila sta vse, kar je možno in poskrbela, da je bil vsak dan popolno načrtovan. Obiskali smo vsa najboljša mesta, jedli najbolj okusno hrano in resnično preživeli čudovit teden," je pohvalila gostitelja in se jima zahvalila za vse.