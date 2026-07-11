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Tuja scena

Jessica Alba z dvanajst let mlajšim izbrancem dopustuje v Italiji

Porto Ercole, 11. 07. 2026 14.40 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Jessica Alba in Danny Ramirez

Hollywoodska igralka Jessica Alba se mudi v Italiji. V družbi dvanajst let mlajšega Dannyja Ramireza raziskujeta čare Toskane. Njuna ljubezenska idila trenutno zbuja ogromno pozornosti javnosti, kar se je dokazalo tudi minuli teden na zvezdniški poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja.

Jessica Alba in Danny Ramirez že vse od lanskega poletja javnost navdušujeta s svojim, na videz, pravljičnim življenjem. Zaljubljenca veliko časa namenita potovanjem, po obisku Mehike sta si zdaj zaslužen oddih privoščila pri naših sosedih v sončni Toskani. "Živijo, Italija," je galeriji fotografij pripisala zvezdnica, ki s svojim 12 let mlajšim izbrancem v Italiji uživa ob morskih aktivnostih in vrhunski kulinariki.

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45-letnica je v začetku lanskega leta sporočila, da se je po 17 letih zakona razšla z možem Cashem Warrenom, nekaj mesecev pozneje pa potrdila zvezo z igralskim kolegom Ramirezom. Igralca sta si s svojo naklonjenostjo, ki jo večkrat izkazujeta tudi javno, že prislužila naziv enega od najbolj priljubljenih zvezdniških parov.

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Slednje se je potrdilo tudi pretekli konec tedna na glamurozni poroki pop zvezdnice Taylor Swift in igralca NFL Travisa Kelceja, kjer so bile ob njunem prihodu vse oči uprte vanju. Kot poročajo tuji mediji, je bil njun skupni prihod eden najbolj razburljivih trenutkov večera, številni oboževalci pa so komentirali, kako harmonično in zaljubljeno sta videti.

Razlagalnik

Toskana je ena najbolj znanih italijanskih dežel, ki leži v osrednjem delu države. Svetovno sloves uživa predvsem zaradi svoje bogate kulturne in umetniške dediščine, saj velja za zibelko italijanske renesanse. Poleg zgodovinskih mest, kot so Firence, Siena in Pisa, je pokrajina prepoznavna po svojem slikovitem gričevnatem podeželju, nasadih oljk, vinogradih ter vrhunski kulinarični ponudbi, zaradi česar je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu.

Izraz NFL se nanaša na National Football League, kar je najvišja profesionalna liga ameriškega nogometa v Združenih državah Amerike. Ameriški nogomet je izjemno priljubljen in taktično zahteven šport, ki se bistveno razlikuje od evropskega nogometa. Igralci v tej ligi so v ZDA pogosto obravnavani kot velike zvezdnice, saj liga predstavlja vrhunec profesionalnega športa, finale sezone, imenovan Super Bowl, pa velja za enega najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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LinaAnil
11. 07. 2026 15.27
In zakaj je bilo tak nujno potrebno izpostaviti, da je 12 let mlajši??
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0 0
krjola
11. 07. 2026 15.12
pridna...
Odgovori
0 0
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