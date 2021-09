Jessica Alba za hčerin prvi šolski dan v solzah

Na fotografijah je 13-letna Honor Marie pripravljena na odhod v šolo, saj ima na sebi šolsko torbo in steklenico za vodo. Za ponoven prestop šolskega praga je izbrala kavbojsko krilo z belo majico, zeleno pleteno jopo in nizke črne bulerje.

Zvezdnica pogosto na svojem Inastagramovem profilu s sledilci deli prelomne trenutke svojih otrok. Poleti je v čustvenem zapisu svoji najstarejši hčeri čestitala za 13. rojstni dan. "Moja najstnica! To je 13. Honor, res je, veliko višja si že od mene, na kar me rada opomniš vsak dan. Imaš zlato srce, si polna sočutja, si noro pametna, navihana, zabavna in tako prijazna. Tako sem ponosna nate."

V nadaljevanju se ji je igralka opravičila, ker ob njej težko zadržuje solze: "Oprosti, ker izbruhnem v solze, kadar te predolgo gledam, ampak to so solze sreče, ker je moja ljubezen tako globoka in močna ter žalostna, ker je ne morem pritisniti na pavzo. Zato boš morala sprejeti moje čustvene izlive. Najlepše darilo mojega življenja je to, da si me izbrala za svojo mamo, moja punčka. Upam, da bodo tvoja najstniška leta takšna, kot si upala in še več. Ne pozabi se spominjati vsakega trenutka. Rada te imam z vsem svojim srcem," je iskreno končala voščilo.

Jessica ima poleg Honor z možem Cashem Warrenom, s katerim se je poročila leta 2008, še devetletno hči Haven in triletnega sina Hayesa.