Jessica Alba: Želela sem si, da bi me obravnavali enako kot moške kolege

Igralka Jessica Alba je v intervjuju pred dnevi spregovorila o tem, da se je morala med grajenjem igralske kariere velikokrat soočiti tudi s seksizmom. Prav nič drugače ni bilo, ko je vstopila v svet podjetništva. Dejala je, da je morala trdo garati in dokazati, da se za njeno zunanjostjo skrivajo tudi talent in dobre podjetniške ideje.

Preden je Jessica Alba postala uspešna podjetnica in znana igralka, se je velikokrat soočala z neenako obravnavo, kadar je sodelovala z moškimi kolegi. Pred dnevi se je v intervjuju za ameriški tabloid People razgovorila o tem, kako se je ob tem počutila in kako se je s tem soočila. "Vedno sem si želela, da bi me obravnavali tako kot moje moške kolege. Njih so vedno pohvalili, če so predstavili ideje za svoje like, ženske pa nikoli nismo smele imeti svojega mnenja. Če je ženska izrazila svoje mnenje, so jo imeli za agresivno, če je to storil moški, pa so ga imeli za odločnega in pametnega," je dejala 40-letna igralka.

icon-expand Jessica Alba FOTO: Profimedia

"Menim, da je obnašanje do žensk, ki izražajo svoje mnenje, precej zatiralsko," je še dodala. Alba je vedno rada nastopala, igralsko kariero pa si je želela že od mladih nog. "Prihajam iz igralske družine, zato moja želja nikoli ni bila nekaj nemogočega, a šele ko me je James Cameron pri 17. letih izbral za nastop v oddaji, sem se zavedala, da je uresničljiva," je povedala o svojih začetkih. Razkrila je še, da je veliko molila in prosila boga, naj ji pošlje znamenje: "Če do 18. leta ne bi dobila nobenega znamenja, bi se vpisala na univerzo in poskušala uspeti kako drugače." Ko je njeno ime postalo znano, je začela graditi še podjetniško pot. Leta 2012 je ustanovila svoje podjetje Honest Company, ki se ukvarja s prodajo varnih izdelkov za nego otrok in kozmetičnih izdelkov. Vrednost podjetja je ocenjena na 1,44 milijarde evrov.