Jessica Biel delila redki družinski fotografiji

Jessica Biel je ob božičnih praznikih na Instagramu delila dve fotografiji, na katerih sta tudi njena sinova, Silas in Phineas . Na obeh je družina od zadaj fotografirana na sprehodu po podeželski cesti, igralka pa je v pripisu dodala, da je hvaležna za svoje fante, in oboževalcem zaželela lepe božične praznike.

Štiričlanska družina je mestno življenje obesila na klin in se oktobra preselila v zvezno državo Tennessee, od koder prihaja pevec, svoje losangeleško domovanje pa sta zvezdnika dala na prodaj po ceni 30 milijonov evrov. 40-letni Timberlake in njegova leto dni mlajša soproga le redko objavita fotografije svojih otrok, saj želita obvarovati njuno zasebnost. Pevec je pred meseci, ko so Američani praznovali očetovski dan, na Instagramu delil fotografijo, na kateri s Silasom igra videoigre, Phineas pa sedi pred televizorjem in zre v ekran.