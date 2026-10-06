Jessica Biel in Justin Timberlake delila skupne fotografije in obljubila: 'Za večno'

Jessica Biel in Justin Timberlake sta pred kratkim praznovala 14. obletnico poroke, kar sta obeležila tudi z objavama na družbenih omrežjih. Pevec in igralka sta delila novi skupni fotografiji, ob njima pa sta se poklonila drug drugemu in si obljubila, da bosta ostala za vedno skupaj.
"Srečno obletnico, Jessica. Si moja najljubša oseba vseh časov," je ob fotografiji, na kateri se zakonca sprehajata z roko v roki, pripisal 45-letnik. Pozneje je objavil še fotografijo njune štiričlanske družine, ob njej pa dodal, da je njegova žena najboljša mama. Par ima dva sinova, 11-letnega Silasa in 6-letnega Phineasa. Zvezdnik s hvalo in obljubami ženi ni skoparil, saj je ob fotografiji, na kateri ga igralka objema, še zapisal: "14 let je za nama in za večno!"
Ljubezni in naklonjenosti pa javno ni izkazoval le pevec, temveč tudi njegova dolgoletna soproga. "Srečno obletnico poroke, moja ljubezen," je pripisala ob njuni skupni fotografiji, nato pa dodala, da je najboljši oče. Ob fotografiji, na kateri poljublja moža, je zapisala: "Ljubim te!"
Bielova in Timberlake sta se nedavno mudila v Parizu, od koder je igralka delila nekaj utrinkov in na njih pokazala, da sta si ogledala mesto, nakupovala ter šla na koncert Jay-Z-ja. "Pariz je za zaljubljence," je dopisala.
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