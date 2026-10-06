Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jessica Biel in Justin Timberlake delila skupne fotografije in obljubila: 'Za večno'

New York, 06. 10. 2026 12.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jessica Biel in Justin Timberlake

Ljubezenska zgodba Jessice Biel in Justina Timberlaka bo trajala večno. Zakonca sta si tako obljubila pred 14 leti, ko sta stopila pred oltar, obljubo pa ponovila ob obletnici poroke, ko sta na družbenem omrežju delila nove skupne fotografije.

Jessica Biel in Justin Timberlake sta pred kratkim praznovala 14. obletnico poroke, kar sta obeležila tudi z objavama na družbenih omrežjih. Pevec in igralka sta delila novi skupni fotografiji, ob njima pa sta se poklonila drug drugemu in si obljubila, da bosta ostala za vedno skupaj.

Jessica Biel in Justin Timberlake sta praznovala 14. obletnico poroke.
Jessica Biel in Justin Timberlake sta praznovala 14. obletnico poroke.
FOTO: Profimedia

"Srečno obletnico, Jessica. Si moja najljubša oseba vseh časov," je ob fotografiji, na kateri se zakonca sprehajata z roko v roki, pripisal 45-letnik. Pozneje je objavil še fotografijo njune štiričlanske družine, ob njej pa dodal, da je njegova žena najboljša mama. Par ima dva sinova, 11-letnega Silasa in 6-letnega Phineasa. Zvezdnik s hvalo in obljubami ženi ni skoparil, saj je ob fotografiji, na kateri ga igralka objema, še zapisal: "14 let je za nama in za večno!"

Jessica Biel in Justin Timberlake sta si naklonjenost izkazala tudi na družbenih omrežjih.
Jessica Biel in Justin Timberlake sta si naklonjenost izkazala tudi na družbenih omrežjih.
FOTO: Profimedia

Ljubezni in naklonjenosti pa javno ni izkazoval le pevec, temveč tudi njegova dolgoletna soproga. "Srečno obletnico poroke, moja ljubezen," je pripisala ob njuni skupni fotografiji, nato pa dodala, da je najboljši oče. Ob fotografiji, na kateri poljublja moža, je zapisala: "Ljubim te!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bielova in Timberlake sta se nedavno mudila v Parizu, od koder je igralka delila nekaj utrinkov in na njih pokazala, da sta si ogledala mesto, nakupovala ter šla na koncert Jay-Z-ja. "Pariz je za zaljubljence," je dopisala.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jessica biel justin timberlake fotografije obletnica poroke zakon pevec igralka

Umrl britanski avtor uspešnic Jeffrey Archer

24ur.com Ljubezensko pismo možu: Luka Jezeršek in žena praznujeta 14 let ljubezni
24ur.com Justin Timberlake ob deseti obletnici poroke Jessici Biel: Ti čudovit človek!
24ur.com Justin Timberlake ob ženinem rojstnem dnevu: Sanjska partnerka
Moskisvet.com Te vroče fotografije so ga skoraj stale zakona, a lepotica mu je vse oprostila
24ur.com Hailey Bieber soprogu ob obletnici: Si najlepši človek, kar ji poznam
24ur.com Žena Charlesa Leclerca delila nove fotografije s poroke
24ur.com Justin Bieber ženi Hailey: Očarala si moje srce
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?
Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več
Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
To so največje skrbi Nemcev
To so največje skrbi Nemcev
moskisvet
Portal
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
okusno
Portal
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
Poročna pogodba
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984