Jessica Biel in Justin Timberlake delila skupne fotografije in obljubila: 'Za večno'

Jessica Biel in Justin Timberlake sta pred kratkim praznovala 14. obletnico poroke, kar sta obeležila tudi z objavama na družbenih omrežjih. Pevec in igralka sta delila novi skupni fotografiji, ob njima pa sta se poklonila drug drugemu in si obljubila, da bosta ostala za vedno skupaj.

Jessica Biel in Justin Timberlake sta praznovala 14. obletnico poroke. FOTO: Profimedia

"Srečno obletnico, Jessica. Si moja najljubša oseba vseh časov," je ob fotografiji, na kateri se zakonca sprehajata z roko v roki, pripisal 45-letnik. Pozneje je objavil še fotografijo njune štiričlanske družine, ob njej pa dodal, da je njegova žena najboljša mama. Par ima dva sinova, 11-letnega Silasa in 6-letnega Phineasa. Zvezdnik s hvalo in obljubami ženi ni skoparil, saj je ob fotografiji, na kateri ga igralka objema, še zapisal: "14 let je za nama in za večno!"

Jessica Biel in Justin Timberlake sta si naklonjenost izkazala tudi na družbenih omrežjih. FOTO: Profimedia

Ljubezni in naklonjenosti pa javno ni izkazoval le pevec, temveč tudi njegova dolgoletna soproga. "Srečno obletnico poroke, moja ljubezen," je pripisala ob njuni skupni fotografiji, nato pa dodala, da je najboljši oče. Ob fotografiji, na kateri poljublja moža, je zapisala: "Ljubim te!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke