Jessica Biel in Justin Timberlake močnejša kot kdaj koli prej

Več mesecev po tem, ko se je Justin Timberlake javno opravičil Jessici Biel in družini, ker so ga 'ujeli', ko se je držal za roke z igralko Alisho Wainwright, zakonski par dokazuje, da je vse to preteklost.

Ameriška igralkaJessica Biel je na Instagramu objavila serijo nikoli prej vidnih fotografij in s tem svojemu soprogu Justinu Timberlaku čestitala za 39. rojstni dan. "Srečen rojstni dan najbolj brezčasnemu moškemu, ki ga poznam. Odrasel si, ne da bi se postaral. Tako zelo te imamo radi," je dopisala zraven fotografij. Justin Timberlake je bil lani novembra v soju žarometov, ker so ga paparaci ujeli, ko je za roke držal s svojo soigralko, njuno druženje, pospremljeno s precejšnjimi količinami alkohola in številnimi dotiki je tako sprožilo govorice, da je Timberlake nezvest svoji soprogi. Kmalu po objavi spornih fotografij se je zvezdnik javno opravičil tako Jessici kot družini ter priznal, da je ta večer popil preveč. Kljub temu pa so se mnogi oboževalci spraševali, ali mu bo soproga oprostila. Ameriški mediji so tako poročali, da za igralko ni bilo lahko, Justin pa se je odločil, da bo naredil vse, da pokrpa razmerje.