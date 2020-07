Jessica Biel in Justin Timberlake skrivala nosečnost: razveselila sta se sina

Jessica Biel in Justin Timberlake sta dobila drugega otroka, poroča portal Daily Mail. 38-letna igralka je na začetku tedna rodila fantka. To je za Jessico in Justina drugi otrok, saj imata že enega sina, petletnega Silasa . V zadnjih dneh je veliko časa s slavno družinico preživela tudi igralkina mama, 65-letna Kimberly Conroe Biel . Vir, ki je razkril spol novorojenega otroka, je za omenjeni portal še povedal, da bo Kimberly z mlado družino ostala do nedelje. Tiskovna predstavnika slavnih zakoncev za zdaj še nista podala uradne izjave.

Jessica in Justin nista bila v javnosti opažena vse od marca, domnevno pa sta se od 25. marca zadrževala v svojem domu v kraju Big Sky v Montani. 39-letni pevec je prav na omenjeni dan na Instagramu objavil ženino fotografijo, ki pozira v daljavi v zasneženi dolini, obkrožena z gorami. V tistem času naj bi bila že noseča približno štiri mesece. Po tej objavi pa zakonca nista objavila nobene fotografije, na kateri bi lahko videli Jessico od pasu navzdol. Igralka je sicer 3. marca na svojem profilu na Instagramu delila tri fotografije, ki so bile verjetno posnete na njunem domu v Los Angelesu. Na njih slavljenka pozira v pižami in halji, njen mož pa jo je presenetil z rojstnodnevno torto za njen 38. rojstni dan.

Novica, da sta postala starša, je prišla na dan osem mesecev po tem, ko so v javnost prišle fotografije ameriškega glasbenika Justina Timberlaka, ki se je na balkonu držal za roke s soigralko Alisho Wainwright. Te fotografije so sprožile govorice, da je Justin s soigralko Alisho prevaral ženo Jessico Biel. Dva tedna pozneje je priznal, da je tisti večer pregloboko pogledal v kozarec in se javno opravičil: "Poskušam se izogniti govoricam, koliko se le da, ampak se mi zdi pomembno za mojo družino, da spregovorim o nedavnih govoricah, ki so prizadele ljudi, ki jih imam rad. Pred nekaj tedni se mi je zgodil spodrsljaj, vendar naj bo vsem jasno, med mano in mojo soigralko se ni zgodilo nič. Tisto noč sem preveč popil, zato obžalujem svoje vedenje. Moral bi vedeti bolje. To ni zgled, ki ga želim pokazati sinu. Opravičujem se svoji čudoviti ženi in družini, ker sem ju spravil v tako neprijeten položaj. Osredotočen sem, da bom najboljši mož in oče, kar sem lahko. To ni bilo to."

Justin in Jessica Biel, ki sta se poročila oktobra 2012, sta kljub ugibanjem in zgovornim fotografijam prebrodila težave in sta svojo srečo zdaj okronala še z enim otrokom.