Jessica Biel: Nosečnosti nisem nikoli nameravala skrivati

Ker so se ukrepi v pandemiji nenehno spreminjali, Jessica ni bila prepričana niti, ali bo lahko ob porodu prisoten tudi njen mož. Na srečo je 40-letnik lahko prisostvoval rojstvu njunega drugega sina, je povedala Bielova. "Bolnišnična pravila so se ravno spremenila, a pred tem niso dovoli, da bi bil pri porodu prisoten še kdo. Zaradi celotne situacije sem bila res živčna, ampak na koncu je lahko bil z mano. Če bi morala to prestati sama, mislim, da bi bilo grozno. Zelo bi bila prestrašena," je dejala igralka.

O preživljanju časa med pandemijo je 38-letnica dejala, da je klepetala preko videoklicev in menjavala pleničke najmlajšemu članu družine. Priznala je, da je bilo to obdobje zelo težko, vendar je družina štirih 'super'.

"Nekdo mi je rekel, da je imeti dva otroka enako, kot bi jih imel tisoč. In natanko tako se tudi počutim. Družinsko ravnovesje je popolnoma drugačno in v resnici je zelo težko. Ampak strinjam se, da je res čudovito. Zelo je zanimivo in zabavno. Pogovori, ki jih imam s svojim šestletnikom, so tako zanimivi. Šele sedaj se zavedam, da je tudi on resnična oseba, in govori izjemno smešne stvari. Tako občutljiv je in nežen. Res je zanimivo opazovati to, pa tudi malček je zelo zanimiv," je z igralcem in voditeljem delila igralka.