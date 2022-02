Jessica Biel možu voščila s simpatično fotografijo

Jessicina igralska kolegica in soigralka iz TV-serije Sedma nebesa , 41-letna Beverley Mitchell se je odzvala na njeno objavo in Justinu zaželela vse lepo ob rojstnem dnevu: "Vse najboljše, Justin Timberlake."

Jessica Biel , zvezda trilerja The Sinner, seveda ni pozabila na možev rojstni dan in mu je čestitala tudi na družbenih omrežjih.

Jessica in Justin, ki bosta letos praznovala okrogli jubilej – 10. obletnico poroke, sta ob koncu lanskega leta delila simpatičen videoposnetek, kako se skupaj potita na intenzivnih treningih. Mogoče sta s to objavo želela katerega od svojih sledilcev opogumiti in navdušiti, da tudi sam odkrije veselje do telovadbe in strast do gibanja.

Zvezdnika sta ob objavljenem videu zapisala, da sta sorodni duši, ki ju združuje telovadba, ter dodala: "Vidimo se v letu 2022." Na posnetku lahko vidimo, kako izvajata vaje za krepitev mišic, kot je na primer dotik ramen v planku, miganje z boki na stran v planku ...