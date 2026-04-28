Tuja scena

Jessica Biel naj bi Justinu Timberlakeu po aretaciji postavila ultimat

New York, 28. 04. 2026 10.08 pred 1 uro 2 min branja 0

K.Z.
Justin Timberlake in Jessica Biel

Pevca Justina Timberlakea so leta 2024 policisti aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zvezdnik pa se je takrat moral soočiti tako s posledicami zaradi kršitve zakona kot z ultimatom, ki mu ga je postavila žena. Jessica Biel naj bi mu zagrozila, da ga bo zapustila, če ne preneha piti.

Jessica Biel naj bi možu Justinu Timberlakeu postavila ultimat, da ga bo zapustila, če ne preneha s pitjem in neprimernim vedenjem v javnosti. Pevca so leta 2024 zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirali, pred dnevi pa naj bi odpotoval v Las Vegas, kjer je povezoval turnir v golfu, kjer naj bi ga na koncu dneva znova opazili močno vinjenega. To še posebej ni bilo všeč zvezdnikovi soprogi, vir blizu igralke pa je za Daily Mail dejal: "Takšnega obnašanja ne bo več dolgo prenašala."

Jessica Biel naj bi Justinu Timberlakeu postavila ultimat.
FOTO: Profimedia

Vir je še razkril, da 44-letnico moti, da leto starejšega moža ni nikoli doma, čeprav je s svetovno turnejo zaključil že lani julija. "Ves čas je z otrokoma in dovolj ima tega, da se zaradi njega počuti osramočeno," je dodal vir, nekdo drug blizu družine pa je za Page Six povedal, da ima par res težave, a se trudita rešiti zakon.

"Bilo je težko obdobje. On je bil deležen veliko pozornosti, kar ni preprosto, ona pa je bila občasno razočarana nad njim, saj se je zgodilo veliko stvari. Tako kot vsak par tudi onadva doživljata vzpone in padce, a veliko pozornosti in njegov natrpan urnik sta vse le še otežila. Nista niti blizu temu, da bi vse propadlo," je povedal vir.

Da igralka moževe aretacije zaradi vožnje pod vplivom alkohola leta 2024 ni najbolje sprejela, so viri razkrili že junija tistega leta. Pevec je septembra pred sodnikom priznal, da je bil pijan, ko je policija pred mesecem javno objavila posnetek aretacije, pa naj bi Biel znova podoživljala občutke, ki jih je imela pred skoraj dvema letoma.

To pa ni edina stvar, ki naj bi zvezdnico skrbela. Leta 2019 so se v javnosti pojavile govorice, da ji je Timberlake nezvest, ko je UK Sun objavil fotografije, na katerih se pevec in igralec z nekdanjo soigralko iz filma Palmer, Alisho Wainwright, na terasi drži za roke. 45-letnik se je pozneje javno opravičil za svojo napako zaradi slabe presoje in zanikal, da se je med njima razvila romanca.

Razlagalnik

Jessica Biel je ameriška igralka in producentka, ki je zaslovela v poznih 90. letih prejšnjega stoletja z vlogo Mary Camden v priljubljeni družinski televizijski seriji Sedma nebesa (7th Heaven). Svojo kariero je nato uspešno nadgradila s številnimi filmskimi vlogami v žanrih od grozljivk do dram in komedij, med drugim v filmih kot so Teksaški pokol z motorno žago, Iluzionist in Totalni spomin. Poleg igranja se je uveljavila tudi kot producentka, predvsem s priznano serijo The Sinner, za katero je prejela tudi nominacijo za nagrado emmy.

Justin Timberlake je eden najuspešnejših pop glasbenikov in igralcev svoje generacije. Svojo kariero je začel kot otroški zvezdnik v oddaji The Mickey Mouse Club, svetovno slavo pa je dosegel konec 90. let kot glavni vokalist fantovske skupine NSYNC, ki je bila ena najbolj prodajanih glasbenih skupin tistega časa. Po razpadu skupine je leta 2002 uspešno začel svojo samostojno pot z albumom Justified, s čimer se je utrdil kot eden vodilnih izvajalcev sodobne pop in R&B glasbe, hkrati pa je razvil tudi zelo odmevno igralsko kariero.

Vožnja pod vplivom alkohola, pogosto označena z angleško kratico DUI (Driving Under the Influence), je kaznivo dejanje ali prekršek, pri katerem oseba upravlja motorno vozilo z vsebnostjo alkohola v krvi, ki presega zakonsko dovoljeno mejo. Ta meja se razlikuje od države do države, vendar je njen namen zagotavljanje varnosti v prometu, saj alkohol zmanjšuje voznikove sposobnosti, kot so hitrost reakcije, koordinacija, presoja in vizualna ostrina, kar znatno poveča tveganje za nastanek prometnih nesreč.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
