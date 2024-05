Jessica Biel o zakonu z Justinom Timberlakom: Nenehno delo

Zakonca Jessica Biel in Justin Timberlake zaradi narave svojega dela preživita veliko časa ločena, kar pa od njiju zahteva, da v svojo zvezo vlagata dodaten trud, saj želita ostati povezana. Kot je v nedavnem intervjuju dejala 42-letna igralka, skušata ohraniti ravnotežje med zasebnim in poslovnim življenjem in doseči, da skupaj preživita preostali čas, ki jima je na voljo.

Jessica Biel in Justin Timberlake sta si večno zvestobo obljubila oktobra leta 2012, kot je nedavno priznala igralka, pa je potrebnega veliko medsebojnega truda in predanosti, da ohranjata svojo zvezo. 42-letna zvezdnica je v pogovoru v oddaji The View dejala, da je njun zakon nenehno delo, in dodala, da jima je v veliko pomoč sodobna tehnologija, zaradi katere lahko komunicirata tudi takrat, ko sta fizično zelo oddaljena.

Justin Timberlake in Jessica Biel FOTO: AP icon-expand

"Je nenehno delo. Ves čas je treba iskati ravnotežje in čas, da se med seboj poveževa," je povedala zvezdnica serije Sedma nebesa. "Še dobro, da obstajajo aplikacije, ki pomagajo staršem, ki veliko potujejo, no, pa tudi drugim, ki so veliko časa zdoma. So v res veliko pomoč," je še dodala. Timberlake, s katerim ima Bielova 9-letnega sina Silasa in 3-letnega Phineasa, je pred mesecem začel novo turnejo Forget Tomorrow World Tour, kjer so se mu za nekaj koncertov pridružili tudi žena in otroka, nato pa se je morala zvezdnica vrniti v službo. Ta je nedavno objavila tudi svojo prvo knjigo, ki nosi naslov A Kids Book About Periods.