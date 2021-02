Justin Timberlake praznoval 40. rojstni dan

Igralka Jessica Biel je svojemu soprogu in očetu njunih dveh otrok ob velikem dnevu na družbenih omrežjih posvetila zapis in ob tem objavila tudi fotografijo slavljenca. Justin Timberlake je 31. januarja praznoval svoj 40. rojstni dan, okroglo obletnico pa je nekdanji član zasedbe 'NSYNC preživel v družbi najbližjih.

Par, ki je pred kratkim potrdil veselo novico, da sta že drugič postala starša - Jessica je namreč svojo nosečnost do konca skrivala pred mediji - si dneve pogosto popestri z manjšimi pozornostmi. Tako je bil tudi Justin ob praznovanju deležen nekoliko drugačnega posladka. Na fotografiji, ki jo je objavila zvezdnica, mu je širok nasmeh na obraz narisala gora palačink z jagodami. Ob fotografiji novopečenega 40-letnika z zlato kronico na glavi pa je Bielova objavila še nekaj fotografij z njune skupne življenjske poti. Objavi otrok, 5-letnega Silasa in novorojenčka Phineasa, se je znova izognila.

''Z nikomer se ne zabavam bolj, z nikomer se ne smejim toliko, do nikogar ne čutim toliko in z nikomer nimam toliko zgodovine,''je zapisala pod slikami na Instagramu in dodala:''Danes te častim. Želim ti najbolj kreativno in izpolnjujoče leto. Vse najboljše za 40. rojstni dan, ljubezen moja.''