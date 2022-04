Jessica Biel ponosna na svoj zakon z Justinom Timberlakom

Jessica Biel in Justin Timberlake bosta kmalu praznovala 10. obletnico poroke. Zvezdnika, ki sta se poročila leta 2012 v Italiji, sta imela v času zakona nekaj vzponov in padcev, 40-letna igralka pa je pred kratkim v intervjuju Access Hollywood dejala, da tako srečna ni bila še nikoli v svojem življenju.

Zvezdnica je v intervjuju omenila prihajajočo obletnico poroke in dodala, da je čas kar poletel mimo nje in je zelo ponosna na zakon, ki ga ima s svojim slavnim možem. "Včasih imam občutek, da je teh 10 let kar poletelo mimo mene, kot bi trenila z očesom. Spet drugič pa razmišljam, da je 10 let kar dolgo obdobje in velik del življenja. Res sem ponosna na ta del svojega življenja," je povedala igralka.

Bielova je spregovorila tudi o tem, kako se s Timberlakom soočata z zakonskimi in drugimi izzivi, ki jih prednju postavlja življenje. Povedala je, da težave premagujeta skupaj in da še zmeraj obožuje skupno življenje z njim. "Imela sva vzpone in padce, tako kot jih imajo vsi drugi. Res sem zelo ponosna na naju in še zmeraj sem zelo srečna. Ljubim svoje življenje," je dodala.