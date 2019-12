Jessica Biel še vedno ni oprostila svojemu soprogu

Potem, ko so oboževalci slavnega hollywoodskega para zgroženo komentirali njegovo vedenje in namigovali, da se med njim in njegovo soigralko plete nekaj več kot zgolj kolegialna naklonjenost, se je javno oglasil tudi Timberlake, ki se je javno opravičil svoji ženi in oboževalcem ter dejal: ''Trudim se distancirati od vseh govoric, ampak mislim, da je v tem primeru pomembno, da se odzovem na komentarje, ki zadajajo bolečino moji družini in ljudem, ki jih imam rad. Pred nekaj tednih sem storil velik lapsus – a nekaj naj bo vsem jasno, med mano in mojo soigralko se ni zgodilo nič. To noč sem spil veliko preveč alkohola, svoje vedenje pa močno obžalujem.''