Jessica Biel spregovorila o družinskem življenju z Justinom Timberlakom

39-letna zvezdnica Jessica Biel je bila gostja v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres, v kateri je spregovorila o tem, kako z možem Justinom Timberlakomvzgajata svoje otroke. Razkrila je, da z Justinom svojega 10-mesečnega sina Phineasatrenutno navaja na to, da spi sam, kar pomeni, da veliko časa preživita ob poslušanju dojenčkovega joka in kljubovanja. Jessica se je voditeljici potožila, da je zelo težko pustiti dojenčka jokati, tudi če gre zgolj za minuto hlipanja. Priznala je, da sta bila z Justinom pri prvem otroku, sedaj šestletnem Silasu, popustljivejša, saj ju je bilo ob misli, da bi ga pustila jokati dlje časa, strah. Ob drugorojencu sta že bolj sproščena, potolažita ga zgolj s spodbudnimi besedami: "Ja, ja, ja, v redu boš. Preživel boš. Bo že v redu." Igralka, ki je svojo kariero začela v seriji Sedma nebesa, je še povedala, da vzgoja dveh otrok ni lahka, saj je že en otrok velika odgovornost, ko imaš dva, pa imaš občutek, kot da jih imaš sto. A seveda otroci prinesejo tudi veliko veselja, je zatrdila: "Zelo lepo ju je videti skupaj. Oba menita, da je drugi zelo smešen. Silas je nastopač, želi govoriti šale in hoče, da je vsa pozornost na njem, zato ima Phin oči samo zanj. Vse, kar naredi Silas, je zabavno in nato je tudi vse, kar naredi Phin, zabavno. Zato se ves dan zgolj smejita drug drugemu." Justin Timberlake in Jessica Biel sta se poročila oktobra 2012 in s svojima sinovoma živita v Los Angelesu. Po poročanju E! News sta se lani pred zvezdniškim vrvežem Los Angelesa umaknila v Montano, kjer sta imela več časa za posvečanje družini.