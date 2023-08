Jessica Chastain na odru bruhala, nato poljubila soigralca

Jessica Chastain je v podkastu Smartless razkrila, da je med eno izmed svojih predstav na Brodwayu diskretno bruhnila v svoja usta. Gre za predstavo A Doll's House, za katero je bila letos nominirana za prestižno gledališko nagrado Tony.

"Sedaj to lahko povem, ker smo končali. Fantje, to, kar vam bom povedala, je res grozno – bruhala sem. Bruhala sem in to pogoltnila. In nihče ni vedel," je povedala voditeljem podkasta Seanu Hayesu, Jasonu Batemanu in Willu Arnettu. "Nekako sem jokala in se nagnila naprej in zgodilo se je. Nekoga sem morala poljubiti. Da, to je bila nočna mora, ne morem pojasniti." V šali je dodala, da je bil poljub tisti večer zagotovo z zaprtimi usti.

Chastainova je bila na odru celotno predstavo, zato je soigralcem o neprijetnem pripetljaju povedala šele po koncu. "Ko je bilo konec in se je spustila zavesa, sem rekla: 'Fantje, tako mi je žal, bruhala sem.'"

V igralski zasedbi je med drugim zvezdnik serije Nasledstvo Arian Moayed, ki igra moža Jessicinega lika.