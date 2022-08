Z oskarjem nagrajena hollywoodska zvezdnica je nedavno obiskala ukrajinski Kijev in se tam srečala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Igralka Jessica Chastain, ki se je med obiskom Ukrajine srečala tudi z zdravstvenim osebjem in pacienti v otroški bolnišnici, je tamkajšnje prebivalstvo označila za močno in pogumno.

Zadnja v vrsti zvezdnikov, ki so v času vojne obiskali Ukrajino, je z oskarjem nagrajena hollywoodska zvezdnica Jessica Chastain. Igralka je v Kijev odpotovala pretekli konec tedna in v sklopu potovanja obiskala otroško bolnišnico Okhmatdyt. Po obisku otrok in zdravniškega osebja se je srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta izmenjala nekaj besed. Zvezdnica je v pogovoru s predsednikom Ukrajince označila za neverjetno pogumne in zelo močne ljudi.

icon-expand Jessica Chastain: Ukrajinci so neverjetno pogumni in zelo močni.

"Ukrajina bo naredila vse, da bodo naš boj in potrebe postali znani v vseh državah sveta in pri vseh občinstvih – tudi tistih, ki običajno ne spremljajo političnega življenja," pa je po srečanju dejal Zelenski in ljudem pojasnil, da bo ameriška igralka prizore, ki jih je videla med obiskom Ukrajine, predstavila svojim sledilcem in prijateljem čez lužo. "Zahvaljujoč Jessici, bo svet slišal, spoznal in bolje razumel, kaj se v naši državi dogaja," je dodal in se igralki zahvalil za podporo.

icon-expand "Zahvaljujoč Jessici, bo svet slišal, spoznal in bolje razumel, kaj se v naši državi dogaja." FOTO: AP