Jessica Chastain zaradi nevarnega prizora pristala v bolnišnici

"Prizor, v katerem sem se morala tepsti, se je odvijal na marmornatih tleh. Narobe sem ocenila. Padla sem in se udarila v glavo. Slišala sem pokanje. Morda sem zato danes takšna," je v šali dejala zvezdnica in nadaljevala: "Slišim pok. Vsi se ustavijo in me prestrašeno pogledajo. Jaz pa sem onemela, kot da ne vem, kaj se dogaja. Moja kaskaderska dvojnica – Francozinja, ki ne govori dobro angleško – je prišla do mene in mi rekla: 'Žal mi je, ampak moram jo potisniti nazaj.' In jaz sem sedela tam, in jo vprašala: 'Kaj moraš potisniti nazaj? Moje možgane? So moji možgani padli ven iz glave? Kaj se dogaja?' Ampak mislim, da je šlo zgolj za modrico, ki jo je morala oskrbeti," je Jessica doživeto opisala dogajanje.

44-letnice nesreča ni ustavila pri delu, saj je voditelju povedala, da je kljub poškodbi posnela nekaj prizorov, preden je odšla v bolnišnico. "Mi smo jo prepričali, da gre v bolnišnico, ker ona ni želela iti. Želela je nadaljevati. Rekla sem ji: 'V bolnišnico greš,'" je v Jessicino pripoved vskočila soigralka Penelope Cruz, ki je incidenta videla na lastne oči, kot je povedala, pa je bila zaradi soigralkine poškodbe zelo zaskrbljena. Kaj so na poškodbo rekli zdravniki, igralki nista razkrili, a kot kaže jo je zvezdnica k sreči odnesla brez hujših posledic.