Jessica Chastain: Zaradi težkega otroštva sem sedaj močnejša oseba

Jessica Chastain je v intervjuju za The Times razkrila nekaj podrobnosti iz svojega otroštva. 44-letnica je poudarila, da je ravno težko preteklo obdobje tisto, ki jo je izoblikovalo v osebo, kakršna je danes. ''Ko me ljudje spoznajo, pričakujejo drugačno zgodbo o odraščanju, kot je moja,'' je bila iskrena kalifornijska igralka.

Chastainova je odraščala s štirimi sorojenci in mamo samohranilko. Njena mati je zanosila v najstniških letih, njena družina pa se je pogosto soočala s finančnimi težavami. Jessica je svoje sanje o igralskem poklicu skušala doseči že zgodaj, zato je denar služila v igralski šoli, z namenom, da je tam lahko obiskovala ure igre.

''Obstajajo ljudje iz mojega otroštva, ki so videli, da sem v težavah, zato so mi pomagali. In ravno zato sem danes tukaj, kjer sem,'' je bila iskrena. Zvezdnica je ob tem pohvalila organizacijo, ki mladostnicam pomaga pri načrtovanju nosečnosti in tako priznala, da je prva oseba iz svoje družine, ki ni zanosila pri 17 letih: ''To je name zelo vplivalo, saj sem tako imela odprte vse možnosti.'' Igralka je sedaj mati dveh otrok, katerih oče je Gian Luca Passi de Preposulo.

Iz pomanjkanja v otroštvu izhaja tudi njena miselnost. Pravi, da se nikoli ni pohlepno gnala za večjih bogastvom in vlogami v filmski industriji: ''Moja uporniška žilica je posledica preteklosti, odraščala sem z mnogo zamerami, saj nismo imeli mnogo materialnih stvari, kot je recimo hrana!''